Школьные спортивные залы станут доступны для уральцев с 10 декабря. Как рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Артур Шергалиев, каждый желающий может собрать свою команду, прийти в учебное заведение и заняться спортом. – Главная цель - привлечение к активному образу жизни, укрепление здоровья населения и популяризация массового спорта. Сейчас очень много людей, которые хотели бы прийти в спортзал и поиграть в такие игры как волейбол, баскетбол, футзал и хоккей. Для этого мы решили предоставить горожанам спортивные залы 23 общеобразовательных школ. Плата взиматься не будет, прийти можно пять дней в неделю: понедельник, среда, пятница с 19.00 до 21.00 и в субботу и воскресенье с 9.00 до 21.00. В залах будут дежурить учителя физкультуры, - рассказал Артур Шергалиев. Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании 1 сентября отметил важность развития спорта среди населения. - В каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители будущего поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Дети – будущее нашего государства», - отметил глава государства.