Фото с сайта arhiv.kp_.kz Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гизатолла Лямов, материанская и младенческая смертность увеличилась не только в нашей области, но и во всей республике. – По итогам 8 месяцев младенческая смертность в области по сравнению с прошлым годом выросла в два раза. Эти показатели возросли в целом по республике, также возросла и материнская смертность. Вопрос касается не только системы здравоохранения, но и социальной сферы. В связи с отвлечением всех ресурсов на коронавирус и на карантинные мероприятия, мы, наверное, несколько упустили этот вопрос. Сейчас идет восстановление. Снижение младенческой смертности за день-два, за полгода не пройдет. Для того чтобы снизить младенческую смертность, нужно вкладывать трудовые ресурсы и финансовые средства. Стоит отметить, что в этом году в области зарегистрированы три случая материнской смертности.