83-летняя бортпроводница ушла на пенсию после 63 лет в авиации

83-летняя Кэрол Фэйр завершила карьеру бортпроводницы American Airlines, которой посвятила более шести десятилетий. В честь её последнего рейса коллеги организовали прощальную церемонию, а после приземления самолёт встретили водяным салютом, передает МойГород

Об этом сообщает People.

Как прошёл последний рейс

26 октября Фэйр выполнила свой заключительный рейс на борту American Airlines 733, следовавшего из Лондона в Шарлотт, штат Северная Каролина.

Перед вылетом коллеги устроили для неё прощальную церемонию у выхода на посадку. После прибытия самолёт встретили струями воды из пожарных машин. В аэропорту женщину также ждали родные, друзья и коллеги.

«Это было невероятно, просто невероятно. Я никогда не мечтала, что 19-летняя девушка из Восточного Теннесси окажется здесь сегодня», — поделилась Фэйр.

С чего началась карьера

Как сообщает Forbes, авиационная карьера Фэйр началась в 1963 году. Тогда 19-летняя девушка хотела работать в American Airlines, но получила отказ. В итоге она устроилась бортпроводницей в Piedmont Airlines. Позднее эта авиакомпания вошла в состав American Airlines в результате корпоративных объединений.

За десятилетия работы Фэйр летала на разных типах воздушных судов — от небольших самолётов до крупных пассажирских лайнеров. Одним из самых запоминающихся событий для неё стал 1987 год, когда она участвовала в первом рейсе Piedmont Airlines из Шарлотта в Лондон.

Тогда ей довелось пересесть с DC-3 на Boeing 767.

«Я была так взволнована, что не спала всю ночь перед этим важным событием в моей карьере. Я пересела с DC-3 на 767. Мне казалось, что я попала в рай», — вспоминала Фэйр.

Спустя десятилетия она вновь отправилась по этому маршруту, но уже в последний раз, символично завершив карьеру, которой посвятила большую часть жизни.

Почему она решила уйти на пенсию

В 83 года Фэйр решила завершить профессиональную деятельность, поскольку считает, что достигла всего, о чём мечтала.

«Пришло время. Я наслаждалась каждой минутой. Я заняла первое место среди 30 тысяч. Выше уже не подняться, так что я могу смело завершить карьеру», — рассказала она.

В American Airlines также отметили её многолетнюю службу. Представители компании сообщили People, что в честь ухода бортпроводницы на пенсию команда организовала прощальную встречу у выхода на посадку, а после её последнего рейса в Шарлотт женщину встретили близкие.

Чем Фэйр займётся после выхода на пенсию

Завершение карьеры не означает, что Фэйр собирается вести спокойную жизнь без новых занятий. По данным авиакомпании, на пенсии она планирует заниматься волонтёрством и благотворительностью в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов США.