86 избирательных участков в мегаполисах Казахстана откроются на час раньше

Голосование там начнётся в 6:00. В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что время работы 86 избирательных участков в Астане, Алматы и Шымкенте увеличили на час. Они откроются в 6:00, тогда как все остальные в 7:00. - Это места временного пребывания граждан - воинские части, лечебные учреждения. Также будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий. Решение по установлению окончания голосования после 20:00 не принималось, - отметили в ЦИК. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября, в это воскресенье. Вертолёт с ящиком для голосования по