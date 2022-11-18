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Социум

86 избирательных участков в мегаполисах Казахстана откроются на час раньше

Голосование там начнётся в 6:00. В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что время работы 86 избирательных участков в Астане, Алматы и Шымкенте увеличили на час. Они откроются в 6:00, тогда как все остальные в 7:00. - Это места временного пребывания граждан - воинские части, лечебные учреждения. Также будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий. Решение по установлению окончания голосования после 20:00 не принималось, - отметили в ЦИК. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября, в это воскресенье. Вертолёт с ящиком для голосования по
Дана Рахметова
86 избирательных участков в мегаполисах Казахстана откроются на час раньше
Голосование там начнётся в 6:00.
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В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что время работы 86 избирательных участков в Астане, Алматы и Шымкенте увеличили на час. Они откроются в 6:00, тогда как все остальные в 7:00.
- Это места временного пребывания граждан - воинские части, лечебные учреждения. Также будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий. Решение по установлению окончания голосования после 20:00 не принималось, - отметили в ЦИК.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября, в это воскресенье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выборы

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