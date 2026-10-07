86 километров рек и каналов расчистят в ЗКО

До 2027 года в регионе расчистят и углубят 86 километров водных артерий, включая реки Деркул, Утва, Чаган и Кушумский канал.

Весенний паводок - больная тема для многих регионов, и Западно-Казахстанская область здесь не исключение. Чтобы стихия не застала жителей врасплох, в регионе развернули масштабную кампанию по санации и расчистке рек и каналов. На трех ключевых участках работы идут полным ходом.

Как рассказал заместитель руководителя Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Канат Утегалиев, в селе Таскала Таскалинского района расчищают семикилометровый отрезок русла реки Деркул. Проект оценивается в 622 миллиона тенге, причем основную часть средств (435 млн) выделили из республиканского бюджета.

- Техника ТОО "СМУ-17" зашла на объект в апреле, и на сегодняшний день выполнено уже больше 90% работ. Строители обещают полностью завершить расчистку до конца года, - пояснил спикер.

По словам Каната Утегалиева, в Бурлинском районе, где протекает река Утва, специалисты ТОО "Уралводпроект" разработали проектно-сметную документацию на расчистку 11-километрового участка. Документы уже полностью готовы и сейчас направляются на прохождение государственной экспертизы.

- Самый крупный фронт работ развернулся в Уральске, а также в районах Байтерек и Акжайыкском. Здесь приводят в порядок протоку Чаган (48 км) и Кушумский канал (13,5 км), попутно оснащая их современной автоматикой для учета воды. Специалисты уже провели сложнейшие замеры дна, проложили обводной канал, расчистили и укрепили берега Кушума монолитным бетоном, а заодно избавили дамбы от зарослей и кустарников, - пояснил заместитель руководителя Жайык-Каспийской бассейновой инспекции.

Он отметил, что сейчас на реке Кушум и протоке Чаган вовсю трудятся мощные илососные земснаряды. План на текущий год - пройти 68 километров. По данным на 1 сентября, земснаряды уже углубили и очистили 4,1 километра Кушумского канала.