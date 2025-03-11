86 мың адамнан 12,4 млрд теңге жинаған қаржы пирамидасының жолы кесілді

«Asar baspana» қаржы пирамидасы тұтынушылық кооператив ретінде жұмыс істеп, азаматтарды алдап келген.Тергеу барысында пирамиданы Туғанбаев бастаған азаматтар, 86 мыңнан астам адамнан 12,4 миллиард теңге қаржы жинағаны анықталды. Қаржы пирамидасын құрғандар ай сайын салымшыларға 30%-ға дейін табыс уәде етіпті. Шын мәнінде, күдіктілердің нақты бизнесі болмапты. Олар төлемдерді жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырып келген. Соның кесірінен Туғанбаев пен оның серіктертері 3,8 миллиард теңгені заңсыз иеленгені анықталды.
Күдіктілер салымшыларды сендіру үшін барын салған. Олар Алматыда құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехы мен тұрмыстық және медициналық техника зауыты жұмыс істеп жатқандығын мәлімдеген. Ал, шын мәнінде өнімдер үшінші тарап жеткізушілерінен сатып алынып«Asar Baspana» логотипімен таңбаланған.
2024 жылы желтоқсан айынан бастап, пирамидаға деген сенім азая бастапты. Сол кезде пирамиданы ұйымдастырушылар автосалон ашып, ресми дилерлермен әріптестік орнаттық деген жалған ақпарат таратқан. Темір тұлпарлар алданған адамдардың ақшасына сатып алыныпты. Көліктер Туғанбаевтың туыстарына рәсімделген.
Пирамиданы әшкере қылатын жағдайлар туындаған тұста, күдікті Туғанбаев 8 ақпан күні «Asar Baspana» сайтын техникалық режимге ауыстырған. Бұл қылмыстық әрекетті жасыру мақсатында жасалған деседі.
Тергеу барысында серверлік деректер қалпына келтірілді. Сайт деректеріне сәйкес, 15,5 мың салымшының тек біреуіне ғана пәтер берілген.Сондай-ақ, 15 мың үміткердің арасынан тек бір салымшыға ғана көлік алған.
Қаржылық мониторингтік агенттігі биылғы жылдың тоғызыншы ақпанында қаржы пирамидасының 49 кеңсесі мен 81 күдіктінің тұрғылықты жерінде тінту жүргізді. Тінтудің нәтижесінде 1,1 миллиард теңге, Toyota Land Cruiser 300 және Lexus 570 сияқты 10 премиум-класстағы автокөлік тәркіленді. Темір тұлпарлар күдікті Туғанбаев пен оның туыстарына рәсімделген.
Тінту барысында Ақтау қаласында Туғанбаевтың бауырының үйінен кооперативтің есепшоттарында болуы тиіс 945 миллион теңге қолма-қол ақша табылды. 1,2 миллиард теңгеден астам сомаға шоттар бұғатталып, тыйым салынған.
Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу басталды. Соттың санкциясымен Туғанбаев пен Байтасов екі ай қамауға алынды.