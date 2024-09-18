С проблемой получения заработной платы в управление поступает много заявлений. За это работодателей оштрафовали на 9,8 миллиона тенге.

Как сообщил и. о. руководителя управления государственной инспекции труда Атырауской области Кемель Имангалиев, с проблемой получения заработной платы в управление продолжают поступать заявления. За это работодателей оштрафовали на 9,8 миллиона тенге.

— В результате проверки установлено, что 17 учреждений области имеют задолженность по заработной плате 86 работникам на сумму около 46 миллионов тенге. После принятых мер выплатили 34,2 миллиона тенге. Задолженность погасили перед 68 работниками, — рассказал Кемель Имангалиев.

С начала года управление провело 105 внеплановых проверок, в результате которых выявило 52 факта нарушения трудового законодательства. Соответственно, внесли 34 предписания об устранении нарушений, составили 48 административных протоколов.



