860 ипотечных кредитов было выдано жителям Атырауской области в 2017 году

8,6 млрд тенге составила общая сумма выданных кредитов в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Об этом в ходе актива Атырауской области области сообщил глава региона Нурлан НОГАЕВ. На сегодня по области ведется строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартир. Из них 34 дома на 2164 квартиры планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. - Новые условия ипотечного кредитования, предложенные Президентом, позволит населению на льготных условиях получить долгожданное жилье, - заявил аким Атырауской области. Сегодня на депозитах в банках жит

8,6 млрд тенге составила общая сумма выданных кредитов в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

Об этом в ходе актива Атырауской области области сообщил глава региона Нурлан НОГАЕВ. На сегодня по области ведется строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартир. Из них 34 дома на 2164 квартиры планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

- Новые условия ипотечного кредитования, предложенные Президентом, позволит населению на льготных условиях получить долгожданное жилье, - заявил аким Атырауской области.

Сегодня на депозитах в банках жителями области аккумулированы средства в сумме 21 млрд тенге.

- Если в 2017 году банками второго уровня были выданы 860 ипотечных кредитов на сумму 8,6 млрд тенге, то в текущем году планируется увеличить этот показатель почти в два раза (1600 кредитов на сумму 16 млрд тенге), - уточнил аким области.

По мнению главы региона, снижение процента первоначального взноса для получения ипотечного кредита может вдвое увеличить количество потенциальных новоселов.

Ерлан ОМАРОВ