87-летняя пенсионерка отравилась угарным газом в Уральске

Пожар произошел сегодня, 19 марта, в 00.30 по улице Кердери, 191, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, пожар произошел на чердаке дома по улице Кердери, 191. По словам соседей, о пожаре они узнали из-за сильного запаха дыма. - На улице сильно пахло дымом. Затем приехало несколько машин пожарной службы, - рассказал мужчина. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, с места пожара была госпитализирована 87-летняя женщина в городскую многопрофильную больницу. - Она поступила в терапевтическое отделение, у нее диагностировано