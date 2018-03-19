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Происшествия Социум

87-летняя пенсионерка отравилась угарным газом в Уральске

Пожар произошел сегодня, 19 марта, в 00.30 по улице Кердери, 191, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, пожар произошел на чердаке дома по улице Кердери, 191. По словам соседей, о пожаре они узнали из-за сильного запаха дыма. - На улице сильно пахло дымом. Затем приехало несколько машин пожарной службы, - рассказал мужчина. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, с места пожара была госпитализирована 87-летняя женщина в городскую многопрофильную больницу. - Она поступила в терапевтическое отделение, у нее диагностировано
Кристина Кобина
87-летняя пенсионерка отравилась угарным газом в Уральске
Пожар произошел сегодня, 19 марта, в 00.30 по улице Кердери, 191, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов очевидцев, пожар произошел на чердаке дома по улице Кердери, 191. По словам соседей, о пожаре они узнали из-за сильного запаха дыма. - На улице сильно пахло дымом. Затем приехало несколько машин пожарной службы, - рассказал мужчина. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, с места пожара была госпитализирована 87-летняя женщина в городскую многопрофильную больницу. - Она поступила в терапевтическое отделение, у нее диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА.
Пожар

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