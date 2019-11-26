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Социум

87 преступлений совершили подростки в Актобе

Чаще всего нарушают закон учащиеся колледжей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В черном списке автодорожный колледж, где 8 учащихся привлекли к уголовной ответственности. Последний случай произошел 10 ноября. Учащиеся колледжа стали участниками групповой драки в поселке Заречном близ Актобе, в результате два школьника получили ножевые ранения, один скончался. По подозрению в преступлении задержали учащегося автодорожного колледжа. Среди нарушителей закона также есть 22 школьника. Об этом говорили на встрече полицейских с директорами школ в акимате
gorod
87 преступлений совершили подростки в Актобе
Чаще всего нарушают закон учащиеся колледжей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В черном списке автодорожный колледж, где 8 учащихся привлекли к уголовной ответственности. Последний случай произошел 10 ноября. Учащиеся колледжа стали участниками групповой драки в поселке Заречном близ Актобе, в результате два школьника получили ножевые ранения, один скончался. По подозрению в преступлении задержали учащегося автодорожного колледжа. Среди нарушителей закона также есть 22 школьника. Об этом говорили на встрече полицейских с директорами школ в акимате Актобе. Выяснилось, что не хватает инспекторов полиции, кроме того, есть проблема занятости подростков. Большинство внешкольных учреждений находятся в центре Актобе, но много школ за последние годы появилось в жилых массивах и поселках, которые относятся к областному центру, но находятся далеко от него. Детям сложно добраться на кружки и секции. - Внешкольные учреждения посещают 23 тысячи учащихся, спрос большой. Мы можем принять более 30 тысяч детей, но материальная база учреждений не позволяет это сделать, - сообщил руководитель городского отдела образования Саян Сулейменов. - Мы дали школам задания открыть филиалы внешкольных учреждений, но нужны штаты, мы их дать не можем. Аким Актобе Мавр Абдуллин пообещал рассмотреть вопрос о размещении гозаказа на услуги внешкольных учреждений. Чтобы 50% платили родители, 50% бюджет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
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