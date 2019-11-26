87 преступлений совершили подростки в Актобе

Чаще всего нарушают закон учащиеся колледжей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В черном списке автодорожный колледж, где 8 учащихся привлекли к уголовной ответственности. Последний случай произошел 10 ноября. Учащиеся колледжа стали участниками групповой драки в поселке Заречном близ Актобе, в результате два школьника получили ножевые ранения, один скончался. По подозрению в преступлении задержали учащегося автодорожного колледжа. Среди нарушителей закона также есть 22 школьника. Об этом говорили на встрече полицейских с директорами школ в акимате