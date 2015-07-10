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Социум

89 нарушений в сфере прав предпринимателей выявила прокуратура ЗКО

Надзорным органом с начала нынешнего года были защищены права 38 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам заместителя прокурора ЗКО Халидуллы ДАУЕШОВА, за 6 месяцев текущего года в сфере защиты прав предпринимателей выявлено 89 нарушений, было рассмотрено 14 представлений об устранении нарушений законности, защищены права 38 предпринимателей, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц. - Чтобы повысить доверие субъектов предпринимательства к органам прокуратуры, была активизирована работа мобильных групп, которыми было рассмотрено 30 о
Анэль Кайнеденова
89 нарушений в сфере прав предпринимателей выявила прокуратура ЗКО
Надзорным органом с начала нынешнего года были защищены права 38 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По словам заместителя прокурора ЗКО Халидуллы ДАУЕШОВА, за 6 месяцев текущего года в сфере защиты прав предпринимателей выявлено 89 нарушений, было рассмотрено 14 представлений об устранении нарушений законности, защищены права 38 предпринимателей, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц. - Чтобы повысить доверие субъектов предпринимательства к органам прокуратуры, была активизирована работа мобильных групп, которыми было рассмотрено 30 обращений представителей бизнес-сообществ, из них нашли свое подтверждение 7 обращений, - рассказал Халидулла ДАУЕШОВ. Как стало известно, прокуроры принимали бизнесменов и на базе палаты предпринимателей ЗКО. - В первом квартале совместно с палатой предпринимателей области проведен анализ состояния законности при подключении объектов бизнеса к сетям субъектов естественной монополии, в том числе при выдаче технических условий в ходе которого выявлено 600 фактов выдачи технических условий с нарушением предусмотренных сроков и порядка их выдачи, - заявил зампрокурора области. - Еще до начала встреч прокуроров с предпринимателями, мы провели анонимное анкетирование на предмет наличия проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Всего в анкетировании приняли участие 3488 предпринимателей, в том числе представители крупного бизнеса - 31 (1,6%), среднего сектора - 303 (8,6%), малого - 3154 (90%). Так вот, 77 % из опрошенных респондентов сообщило, что не знакомы вообще, либо в деталях, с новым положением процедуры проведения проверок. После чего нашими сотрудниками на местном телевидении были даны разъяснения в части изменений в законодательстве о государственном контроле и надзоре относительно действующего порядка проведения проверок. Также по словам прокурора, ими были установлены многочисленные факты длительного непринятия решений о предоставлении земельных участков для строительства коммерческих объектов. - Например, акиматом г.Уральск не было принято решение по обращению ТОО «МВА Service KZ» о предоставлении прав на земельный участок для строительства автосервиса, тогда как проект постановления с приложением необходимых документов в акимат поступил еще в апреле текущего года. И подобные нарушения не единичны, - заключил ДАУЕШОВ.
прокуратура проверка

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