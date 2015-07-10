89 нарушений в сфере прав предпринимателей выявила прокуратура ЗКО

Надзорным органом с начала нынешнего года были защищены права 38 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам заместителя прокурора ЗКО Халидуллы ДАУЕШОВА, за 6 месяцев текущего года в сфере защиты прав предпринимателей выявлено 89 нарушений, было рассмотрено 14 представлений об устранении нарушений законности, защищены права 38 предпринимателей, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц. - Чтобы повысить доверие субъектов предпринимательства к органам прокуратуры, была активизирована работа мобильных групп, которыми было рассмотрено 30 о