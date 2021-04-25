89 неблагополучных семей состоят на учете в полиции Атырау

В этих семьях воспитываются 190 детей. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 21 по 23 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Семья и ребенок». - 21 апреля около 16.00 местная жительница обратилась на пульт оператора "102" и сообщила о том, что гражданка, проживающая в одном из домов по ул. Сарайшык, не занимается воспитанием своих несовершеннолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что 45-летняя женщина в присутствии своих детей распивала спиртные напитки и не занималась воспитанием детей. Данная гражданка состоит на учете в упр