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Происшествия

89 неблагополучных семей состоят на учете в полиции Атырау

В этих семьях воспитываются 190 детей. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 21 по 23 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Семья и ребенок». - 21 апреля около 16.00 местная жительница обратилась на пульт оператора "102" и сообщила о том, что гражданка, проживающая в одном из домов по ул. Сарайшык, не занимается воспитанием своих несовершеннолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что 45-летняя женщина в присутствии своих детей распивала спиртные напитки и не занималась воспитанием детей. Данная гражданка состоит на учете в упр
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89 неблагополучных семей состоят на учете в полиции Атырау
В этих семьях воспитываются 190 детей.
89 неблагополучных семей состоят на учете в полиции Атырау
89 неблагополучных семей состоят на учете в полиции Атырау
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 21 по 23 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Семья и ребенок». - 21 апреля около 16.00 местная жительница обратилась на пульт оператора "102" и сообщила о том, что гражданка, проживающая в одном из домов по ул. Сарайшык, не занимается воспитанием своих несовершеннолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что 45-летняя женщина в присутствии своих детей распивала спиртные напитки и не занималась воспитанием детей. Данная гражданка состоит на учете в управлении полиции  как "неблагополучная семья" с января 2021 года. На воспитании гражданки находятся дети в возрасте 12 и 17 лет. До настоящего времени женщина привлекалась к ответственности за совершение аналогичного правонарушения, - рассказали в пресс-службе. - За невыполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению детей, составлен адмпротокол.  Собранные документы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Атырау для принятия решения с предложением ограничить данную гражданку в родительских правах. В полиции отметили, что в сутки на  "102"  поступают сообщения о 20 семейных конфликтах. При проверке данных сообщений, в случае выявления семей, не занимающихся воспитанием детей их ставят на учет. - С категорией "неблагополучная семья" состоят на учете 89 семей и 190 их несовершеннолетних детей. Вниманию жителей города: если вы знаете семьи, которые, употребляя алкоголь, не занимаются воспитанием детей, обращайтесь к оператору 102 или по номерам 98-35-23 и 8 702 189 65 01, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Али ЖУМАНОВ Фото предоставлено пресс-службой УП г.Атырау
полиция Дети неблагополучные семьи

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