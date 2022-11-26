9 килограмм марихуаны изъяли полицейские у жителя Атырау

Он хранил запасы наркотиков у себя дома. Фото предоставлено ДП Атырауской области Как проинформировали в департаменте полиции Атырауской области, 16 ноября полицейские задержали 49-летнего подозреваемого в хранении около девяти килограммов марихуаны. Он хранил наркотики у себя дома. Всего 206 полиэтиленовых свёртков весом 8,8 килограмм. - Подозреваемый местный житель задержан и заключён под стражу. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических