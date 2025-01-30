9-килограммовую опухоль удалили женщине онкологи ЗКО

Врачи областного онкологического диспансера удалили женщине гигантскую 9-килограммовую злокачественную опухоль матки.

Операцию проводили опытные онкохирурги Руслан Сайденов и Есенбек Агайбаев. Длина удаленного нароста составила 40 сантиметров.

По данным областного управления здравоохранения, операция прошла успешно, 41-летняя пациентка чувствует себя хорошо. Отметим, что ранее женщина не состояла на учете ни по онкологии, ни по другим заболеваниям. К врачам не обращалась. На прием к доктору она пришла лишь тогда, когда появились сильные боли ниже живота. Только во время диагностики врачи выявили у женщины огромную опухоль.

Врачи онкологического диспансера рекомендуют жителям региона своевременно проходить скрининги.