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Социум

9-килограммовую опухоль удалили женщине онкологи ЗКО

Врачи областного онкологического диспансера удалили женщине гигантскую 9-килограммовую злокачественную опухоль матки
Арайлым Усербаева
9-килограммовую опухоль удалили женщине онкологи ЗКО

Врачи областного онкологического диспансера удалили женщине гигантскую 9-килограммовую злокачественную опухоль матки. 

Операцию проводили опытные онкохирурги Руслан Сайденов и Есенбек Агайбаев. Длина удаленного нароста составила 40 сантиметров. 

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По данным областного управления здравоохранения, операция прошла успешно, 41-летняя пациентка чувствует себя хорошо. Отметим, что ранее женщина не состояла на учете ни по онкологии, ни по другим заболеваниям. К врачам не обращалась. На прием к доктору она пришла лишь тогда, когда появились сильные боли ниже живота. Только во время диагностики врачи выявили у женщины огромную опухоль. 

Врачи онкологического диспансера рекомендуют жителям региона своевременно проходить скрининги.  

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