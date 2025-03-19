9 сёл остались без дорожного сообщения из-за перелива воды на трассе в ЗКО

в связи повышением уровня воды в реке Калдыгайты 19 марта в 6:10 произошёл перелив воды через мост на дороге областного значения Жымпиты — Каратобе.

По данным оперштаба ДЧС ЗКО, в связи повышением уровня воды в реке Калдыгайты 19 марта в 6:10 произошёл перелив воды через мост на дороге областного значения Жымпиты — Каратобе.

— Движение транспорта временно приостановили. Без дорожного сообщения остались три сельских округа (9 населенных пунктов). Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Тяжелобольных и беременных женщин тоже нет. Ситуация находится под контролем местного исполнительного органа, — пояснили в оперштабе.

На месте дежурят спасатели, полицейские и сотрудники акимата.