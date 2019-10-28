9 уголовных дел за половую связь с несовершеннолетними поступило в суд Атырауской области

18 уголовных дел поступило в Атырауский суд по делам несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано на брифинге с участием судей специализированного суда по делам несовершеннолетних. Как поведала председатель суда Айгуль Ташенова, с начала года по сентябрь включительно в суд по делам несовершеннолетних поступило 18 уголовных дел в отношении 22 лиц, из них по 16 делам уже вынесены приговоры. Кроме того, еще шесть дел были рассмотрены в сокращенном порядке. Из всех указанных уголовных дел большая часть касается полового сно