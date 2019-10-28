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Социум

9 уголовных дел за половую связь с несовершеннолетними поступило в суд Атырауской области

18 уголовных дел поступило в Атырауский суд по делам несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано на брифинге с участием судей специализированного суда по делам несовершеннолетних. Как поведала председатель суда Айгуль Ташенова, с начала года по сентябрь включительно в суд по делам несовершеннолетних поступило 18 уголовных дел в отношении 22 лиц, из них по 16 делам уже вынесены приговоры. Кроме того, еще шесть дел были рассмотрены в сокращенном порядке. Из всех указанных уголовных дел большая часть касается полового сно
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9 уголовных дел за половую связь с несовершеннолетними поступило в суд Атырауской области
18 уголовных дел поступило в Атырауский суд по делам несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано на брифинге с участием судей специализированного суда по делам несовершеннолетних. Как поведала председатель суда Айгуль Ташенова, с начала года по сентябрь включительно в суд по делам несовершеннолетних поступило 18 уголовных дел в отношении 22 лиц, из них по 16 делам уже вынесены приговоры. Кроме того, еще шесть дел были рассмотрены в сокращенном порядке. Из всех указанных уголовных дел большая часть касается полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста - 9 дел, чуть меньше касается краж - 8 дел, а также грабежей - 4 дела. На брифинге судья сообщила, что по уголовным делам были осуждены 19 граждан, еще по 13 делам шестнадцать человек получили ограничение свободы, причем 7 из них - несовершеннолетние.  Также одному подростку дали условный срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА

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