90 несовершеннолетних девочек стали мамами в Атырауской области в прошлом году

В регионе до сих пор сохраняется высокий показатель подростковой беременности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Большая часть родов среди несовершеннолетних в регионе приходится на девочек-подростков в возрасте 15-17 лет. Такие данные привело управление здравоохранения Атырауской области в ходе выездного заседания с участием депутатов Мажилиса Парламента РК и представителей министерства здравоохранения РК. Так, согласно информации облздрава, в 2017 году из 106 случаев подростковой беременности, 91 - завершился родами, 15 девочек сделали аборты. Общ