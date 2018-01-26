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Социум

90 несовершеннолетних девочек стали мамами в Атырауской области в прошлом году

В регионе до сих пор сохраняется высокий показатель подростковой беременности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Большая часть родов среди несовершеннолетних в регионе приходится на девочек-подростков в возрасте 15-17 лет. Такие данные привело управление здравоохранения Атырауской области в ходе выездного заседания с участием депутатов Мажилиса Парламента РК и представителей министерства здравоохранения РК. Так, согласно информации облздрава, в 2017 году из 106 случаев подростковой беременности, 91 - завершился родами, 15 девочек сделали аборты. Общ
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90 несовершеннолетних девочек стали мамами в Атырауской области в прошлом году
В регионе до сих пор сохраняется высокий показатель подростковой беременности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Большая часть родов среди несовершеннолетних в регионе приходится на девочек-подростков в возрасте 15-17 лет. Такие данные привело управление здравоохранения Атырауской области в ходе выездного заседания с участием депутатов Мажилиса Парламента РК и представителей министерства здравоохранения РК. Так, согласно информации облздрава, в 2017 году из 106 случаев подростковой беременности, 91 - завершился родами, 15 девочек сделали аборты. Общее же количество родов за прошлый год по области составило 16556, из них преждевременных 923. За 2017 год зарегистрировано 66 критических ситуаций в акушерстве, которые в 58% встречались у беременных с экстрогенитальными заболеваниями. К слову, на сегодняшний день в Атырауской области отмечается снижение рождаемости - за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Камилла МАЛИК
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