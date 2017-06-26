Практически во всех туристических агентствах города, куда мы обращались, нас заверили, что наибольшим спросом пользуется Турция. - Как правило, наши туристы хотят отдохнуть подешевле, но с комфортом. Наш совет - это Турция. Во-первых, это подходит для активного отдыха молодежи. Кроме этого, в этой стране создан полный сервис для молодых семей с маленькими детьми. Ну и та категория людей, которая просто хочет отдохнуть в полном спокойствии, позагорать на пляже и не ходить в поисках обеда или ужина в чужой стране, также останавливает свой выбор на турецком государстве. Возможно, люди отказывали себе в отдыхе в Турции в прошлом году из-за неспокойной военной обстановки, но несмотря ни на что, в этом году вылеты осуществляются ежедневно, - рассказали в одном из туристических агентств города. – Второе место по полярности принадлежит Египту, в основном люди выбирают Кипр. Его пляжи славятся золотым песком. Но стоит отметить, что сервис по сравнению с Турцией тут хромает. К тому же из Уральска вылет осуществляется только в Турцию, в Москву и Франкфурт. Все остальные рейсы организованы через Самару. Отдых в ближнем зарубежье, к примеру в Краснодарском крае, в этом году не так популярен и привлекает гораздо меньше туристов, нежели в прошлом. По словам турменеджеров, все больше людей стали интересоваться европейским отдыхом, это побережье Испании и Италия. Также можно отметить, хороший сервис и приемлемую цену, в Тунисе. - Люди, которым так принципиально насладиться красивейшими пейзажами природы, гостеприимством других народов и атмосферой «советского союза» выбирают отдых в Абхазии, Грузии и Болгарии. Причем отдых в этих странах выходит дороже, чем в Турции, - уверяет туристический менеджер. Как отмечают владельцы туристических агентств, для уральцев не проблема уехать и посетить более 100 стран мира. Каждый выбирает отдых по своему карману. Кроме того, в одном из турагентств нас уверили, что уральцы очень избалованы, когда дело касается отдыха. Они выбирают только отели уровня "пять звезд". Однако есть страны, где можно отдохнуть без визы, и стоимость путевки туда гораздо ниже. - Не так давно мы оформляли отдых в Абхазии, им пришлось заплатить 30 тысяч рублей только за проживание, такую же сумму - за дорогу. Поэтому тут нет рецептов, и каждый клиент выбирает то, что ему больше нравится, - пояснили в турагенстве. - Насчет цены можем сказать только, что стоимость путевок начинается от 600 долларов.