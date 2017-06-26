24 июня состоялось торжественное открытие памятника трем героям Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». pamyatnik Manshuk Mametova В 10.00 состоялось открытие памятника посвящённой трем героям Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВОЙ, Алие МОЛДАГУЛОВОЙ и Хиуазе ДОСПАНОВОЙ под названием "Славные дочери казахского народа". Высота новой композиции 5 метров и выполнена она из бронзы, постамент - из гранита. Деньги на новый памятник были выделены из областного бюджета. Стоимость скульптуры составила 139 млн тенге. Напомним, ранее на этом месте располагался памятник герою ВОВ Маншук Маметовой. Его увезли на реставрацию, после чего он будет установлен в Букейординском либо в Жанибекском районе ЗКО. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"