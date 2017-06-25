Нужно отметить, что это был первый матч после снятия запрета на проведение игр на стадионе имени П. Атояна. Запрет был связан с неудовлетворительным качеством натурального покрытия на стадионе. После проведенных работ комиссия ПФЛК выдала разрешение на проведение домашних матчей на этом поле. В первом тайме обе команды играли вяло. Счет открыл Изу Азука. На 26-й минуте он забил гол в ворота соперника. После перерыва гости заметно оживились. Уже на 54-й минуте первый гол своей команде принес Бактиер Зайнутдинов, а ровно через 10 минут мяч в ворота "Акжайыка" забил Максим Фещук. Почти к завершению матча был назначен пенальти в ворота "Тараза". В ворота соперника его реализовал Изу Азука, сравняв счет. Итог встречи - 2:2. Таким образом, "Акжайык" разместился на 10 месте, набрав 14 баллов.