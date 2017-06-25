Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник — День казахстанской полиции, или просто День полиции. В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции. В тот день столичный парк защитников Отечества пестрел алыми генеральскими лампасами. Пятьдесят один генерал, представители министерств внутренних дел из восьми стран Содружества: России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана, приехавшие специально в страну, почтили память павших за Родину минутой молчания и возложили цветы к монументу.

С 15 июня по 21 июня в Уральске проводился конкурс "Лучший по профессии", в котором участвовали сотрудники полиции. По словам начальника МПС УВД г. Уральск Муслима ДЖАРДЕМОВА, победителя выбирала конкурсная комиссия, в которой были представители общественности, депутаты и сотрудники партии "Нур Отан". - Мы уже подвели итоги конкурса "Лучший по профессии". Также мы награждаем сотрудников, которые достигли успехов в спорте. Главным критерием, по которому определялся победитель, стало выполнение своих должностных обязанностей на посту участкового инспектора, - отметил Муслим ДЖАРДЕМОВ. Стоит отметить, что администрация парка культуры и отдыха предоставила бесплатные купоны на аттракционы для детей сотрудников полиции. Как рассказал "Лучший участковый" Манарбек УТЕШКАЛИЕВ, в преддверии дня казахстанской полиции был объявлен конкурс на звание лучшего работника, в котором принимали участие все инспектора. - При подведении итогов учитывалось количество раскрытых преступлений на участке, процент взыскиваемости штрафов с должников, обращения граждан и сколько на участке было выявлено административных правонарушений, - пояснил Манарбек УТЕШКАЛИЕВ. - Также мы сдавали зачеты по стрельбе и физподготовку. Манарбек УТЕШКАЛИЕВ работает на участке - микрорайон Катерина, 7, 9 микрорайоны и Байтерек, где проживают 22 тысячи человек.