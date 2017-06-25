Иллюстративное фото из архива "МГ" На эти работы предусмотрено 130 миллионов тенге, тендер выиграла компания, предложившая сумму более чем в два раза меньше, а именно 52 миллиона 541 тысячу тенге. Работы начаты еще десятого апреля. Задействованы три группы по 10 человек в каждой. План работ предусматривает обработку 977 подвалов многоэтажек, скверы и парки, 9 сельских округов, канал Ерик-Мостовой и часть побережья Каспийского моря.