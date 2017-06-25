Кроме того, дезинсекционные работы проведут в пригородных поселках и на морском побережье Каспия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На эти работы предусмотрено 130 миллионов тенге, тендер выиграла компания, предложившая сумму более чем в два раза меньше, а именно 52 миллиона 541 тысячу тенге. Работы начаты еще десятого апреля. Задействованы три группы по 10 человек в каждой. План работ предусматривает обработку 977 подвалов многоэтажек, скверы и парки, 9 сельских округов, канал Ерик-Мостовой и часть побережья Каспийского моря. Камила МАЛИК