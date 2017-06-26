Участие в нем может принять любой желающий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Дорогие жители ЗКО от лица управления физической культуры и спорта ЗКО приносим свои извинения и сообщаем, что массовый велозаезд состоится не 1 июля, как планировалось ранее, а 2 июля. Регистрация начнется в 8 часов, - сообщили в пресс-службе управления спорта и физической культуры ЗКО. Заезд начнется в 9 утра. Стартуют велосипедисты с площади перед ЗКАТУ им. Жангир-хана, финишируют велосипедисты на стадионе им. П.Атояна. Напомним, ранее в управлении облспорта заявили, что массовый велопробег состоится 1 июля.