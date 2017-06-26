Фото предоставлено ФК "Атырау" Встреча состоялся на стадионе "Мунайшы". Первый тайм обе команды сыграли вничью. И лишь последние 10 минут второго тайма оказались наиболее результативными для атыраусцев. На 80-й минуте Юра ОБШИВАЧ воспользовался точным навесом от Марата ХАЙРУЛЛИНА и отправил мяч в ворота соперников. Уже на 85 минуте второго игрок команды "Атырау" Новица МАКСИМОВИЧ реализовал пенальти. В итоге, счет 2:0 – и атыраусцы продолжают свое феноменальное восхождение на вершину турнирной таблицы, удачно расположившись на 7 месте. По словам главного тренера ФК "Атырау" Сергея ПАВЛОВА, игра была сложной, но равной, футболисты играли в непростых условиях - неожиданно пошел дождь, но все же это не помешало хозяевам поля одержать победу.