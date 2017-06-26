Мы ждем вас по адресу: мкрн. Женис, 1. Тел.: 8 (7112) 52-52-50, 8-775-052-52-50. e-mail: ARRIYApost @mail.ru

- В последнее время у людей сформировалось негативное отношение к производителям ПВХ окон. Это связано с наличием на рынке некачественного профиля и несоблюдением технологий сборки и монтажа. Наша компания работает только согласно стандартам КВЕ. Девиз нашей компании: КАЧЕСТВО, КОМФОРТ, ГАРАНТИИ. Кроме изделий из ПВХ-профиля, мы производим алюминиевые и цельностеклянные конструкции: двери, витражи, офисные перегородки и так далее, - рассказывает руководитель крупной оконной компании «ARRIYA» Геннадий ПОСЛУШНОЙ. - Причем качественная фурнитура Winkhaus ( Германия), которая устанавливается на наших изделиях, обладает повышенной надежностью, что позволяет предотвратить взлом и обеспечить безопасность жилища, а также сделать дом уютным и теплым. Квалифицированные специалисты компании помогут клиентам выбрать более комфортные по дизайну окна или другие изделия с различными способами открывания, разной монтажной шириной и формой стеклопакета, набором фурнитуры и аксессуаров. Сегодня мы можем видеть множество офисных зданий и торговых центров, в отделке фасада которых использовано витражное остекление. И в большинстве случаев на практике используются алюминиевые витражи, которые представляют собой конструкцию, в состав которой входит профиль из алюминиевого сплава и стеклопакеты. - Такие конструкции отличаются хорошей звукоизоляцией, позволяют сохранять тепло в помещении. Они надежны и долговечны: устойчивость алюминиевых витражей к солнечным лучам и погодным осадкам позволяет сохранять красивый внешний вид фасада домов и зданий, - поясняет Геннадий ПОСЛУШНОЙ. – По заказу этих конструкций наша компания предлагает выгодные условия для строительных компаний и других клиентов. Вся продукция компании «ARRIYA» изготавливается на итальянском оборудовании, она экологична и отвечает требованиям стандартов качества. Срок гарантии по изготовлению и монтажу - до 5 лет. Менеджер компании ответит на все ваши вопросы и оперативно оформит ваш заказ. Замер производится бесплатно и в удобное для вас время. При заказе изделий вы удивитесь доступными ценами, хорошими скидками и оперативностью в изготовленииНа правах рекламы.