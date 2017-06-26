Мыт (лат. Adenitis equorum ; нем. Druse der Pferde ; франц. Gourme; англ. Strangles) — острая инфекционная болезнь лошадей, преимущественно жеребят, характеризующаяся в типичных случаях лихорадкой, гнойным воспалением слизистых оболочек носовой полости и глотки с последующим нагноением и абсцедированием подчелюстных лимфатических узлов. Источник: vetvo.ru

Иллюстративное фото с сайта youvision.kz Факт падежа скота бы зарегистрирован в населенном пункте Айбас Тущыкудукского сельского округа Истайского района. Сообщение об этом в районный отдел ветеринарии поступило 28 мая текущего года. - На основании акта областной ветеринарной экспертизы был поставлен диагноз - мыт лошадей. На сегодняшний день заболело 234 голов лошадей, из них 96 пало и 138 находятся под наблюдением специалистов, - сообщает РСК. Со стороны ветеринарных врачей ведутся работы по изоляции больного скота и симптоматическое лечение. В данный момент в сельском округе Тущыкудык работает специальная комиссия, стоит отметить, что заболевание не вышло за пределы данного сельского округа. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.