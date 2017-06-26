Сегодня, 26 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО состоялось оглашение приговора в отношении жителя поселка Дарьинск Зеленовского района Александра ДЯТЛОВА. Как сообщил судья Бахыт ЕРМАХАНОВ, 28 января 2017 года в 5 утра подсудимый, заранее зная, что у потерпевшего дома есть деньги и он находится один, отправился к нему домой. - Дятлов перелез через забор и, взломав навесной замок, зашел в дом. В этот момент хозяин дома - 77-летний Кузьменко - спал на кухне и, услышав шум, вышел во двор. Увидев хозяина, Дятлов достал нож и нанес Кузьменко 45 ударов. В результате полученных травм он скончался на месте, - пояснил Бахыт ЕРМАХАНОВ. Стоит отметить, что Дятлова задержали в тот же день, и в отделении полиции он стал оскорблять полицейского. - Приговором суда Дятлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 ч. 3, 188 ч. 2 "Кража", 99 ч. 2 "Убийство", 378 ч. 1 "Оскорбление представителя власти" УК РК и ему было назначено 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности, - заявил судья. Осужденный является гражданином Российской Федерации и трижды уже был судим на территории РК.