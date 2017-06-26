Иллюстративное фото с сайта wildkazakhstan.com День столицы в республике в 2017 году будут праздновать четыре дня - 6, 7, 8 и 9 июля. Следующие выходные казахстанцев ждут только 30 августа на День Конституции. Стоит отметить, что в Казахстане День столицы отмечают с 2008 года.