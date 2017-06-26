Также в канун праздника отдел водной полиции ДВД области получил новое здание. В нем разместится управление подготовки сотрудников специального подразделения СОБР. Новое здание оснащено всем необходимым для обучения сотрудников. Здесь же предусмотрена специальная стоянка для автомашин и водного транспорта полиции.