Ключи вручил аким области Нурлан НОГАЕВ в ходе торжественного мероприятия, посвященного 25-летию казахстанской полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170625-WA0032 Также в канун праздника отдел водной полиции ДВД области получил новое здание. В нем разместится управление подготовки сотрудников специального подразделения СОБР. Новое здание оснащено всем необходимым для обучения сотрудников. Здесь же предусмотрена специальная стоянка для автомашин и водного транспорта полиции. IMG-20170625-WA0031 Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области