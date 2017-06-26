Необратимая потеря зубов чревата изменением черт лица, нарушением функции жевания, а затем и неблагоприятным воздействием на пищеварительную систему человека. К счастью, современная стоматология предлагает верное решение проблемы – имплантацию зубов. Где можно качественно в Уральске установить импланты?
Поиски привели нас в одну из самых известных и уважаемых стоматологических клиник в Казахстане – Dent-Lux. Имплантацию зубов здесь научились выполнять с ювелирной точностью и аккуратностью. Один из лучших хирургов-имплантологов Шестаков Севастьян Сергеевич рассказал и показал нам, как происходит чудо-обретение новых зубов.
- Зачастую люди думают, что импланты разрушают кость, и нашей первозадачей считается подробное разъяснение пациентам, что это в точности наоборот, - говорит Севастьян Сергеевич. – Именно импланы предотвращают убывание костной ткани и дают возможность человеку жить полноценной жизнью. Не секрет, что человек, у которого нет одного или нескольких зубов, старается меньше улыбаться, а также не может есть твердую пищу, что со временем отражается на его психологическом и физиологическом здоровье.
Как пояснил врач, современные импланты довольно быстро приживаются в организме человека.
- Мы используем только качественные винтовые импланты, изготовленные из титана, - поясняет врач. – Это очень прочный и абсолютно не аллергенный материал, поэтому не стоит бояться каких-либо аллергических реакций организма. Суть установки импланта довольно проста, его внедряют в костную ткань, и впоследствии он будет выполнять роль опоры для таких ортопедических конструкций как протезы и коронки.
Как говорит специалист, вживление импланта - процесс не долгий, гораздо больше времени уходит на подготовку.
- Это абсолютно безболезненная процедура, которая проходит под местной анестезией и в среднем занимает около 30 минут, - рассказывает Севастьян ШЕСТАКОВ. – Перед тем, как провести дентальную имплантацию, пациент приходит на консультацию к хирургу-имплантологу с панорамным снимком ротовой полости, с которым оговаривает все нюансы, а также назначают дату установки импланта.
- Благодаря имплантам, человек получает красивые, идеальные зубы, внешне практически ничем не отличающиеся от настоящих. Имплант - это очень удобно, человеку не нужно будет снимать, а потом устанавливать искусственную челюсть, установка имплантов не требует подпиливания расположенных по соседству здоровых зубов. Современные импланты очень прочные и долговечные, срок службы составляет более 10 лет. Устанавливая импланты, вы заботитесь о качестве своей жизни. Доверьте свое здоровье профессионалам, приходите в клинику «Dent-Lux» и будьте здоровы, - пожелал Севастьян ШЕСТАКОВ.
