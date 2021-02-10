Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 по 9 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции привито 873 медицинских работника. - За 9 дней в области были вакцинированы 873 медицинских работника, в том числе около 300 сотрудников районных поликлиник. Привитые медицинские работники находятся в хорошем самочувствии. Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано, - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев. Отметим, что ранее в регион было завезено 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Всего по области открыто 24 пункта вакцинации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.