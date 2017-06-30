В местных СМИ было опубликовано письмо 89-летней пенсионерки Анастасии ЖЕЛТОУХОВОЙ, где она рассказала, как тяжело ей живется. Корреспонденты "МГ" побывали у бабушки, которая рассказала, что ей тяжело живется, так как она ничего не слышит и плохо видит. По словам Анны ЖЕЛТОУХОВОЙ, по документам ей 89 лет. На самом деле, она всю жизнь живет по паспорту своей родной сестры. На сегодняшний день пенсионерке 91 год. Бабушка признается, что ей не нравится, что все называют ее Анной, ведь ее настоящее имя Анастасия. - Я всю жизнь проработала и не копейки не украла. Трудилась, отдавала все свои силы. В 1942 году сутками шила вещи на фабрике. Помню, в военное время мы дорожили хлебом, его было мало, и этот вкус навсегда останется у меня в памяти. А теперь я совсем старая, почти ничего не вижу и не слышу. Живу совсем одна, у меня есть два сына, - рассказывает пожилая женщина. - На пенсию я не жалуюсь, получаю 67 тысяч тенге, мне хватает, но я эти деньги делю между сыновьями, как же не помочь им. Сердце болит за них, переживаю я. Один живет в Оренбурге, а второй в северном Казахстане. Приезжают редко. В Атбасаре живет Михаил, ему уже 59 лет. Стыдно говорить, но он получает в месяц всего 25-30 тысяч тенге. Как ему прожить на эту крохотную зарплату, ведь еще 4 года до пенсии. А второй сын попал в автомобильную аварию, сломал бедро. Тоже нелегко прожить, да и дорога дорого обходится с Оренбурга, я всегда ему оплачиваю ее. По словам Анастасии ЖЕЛТОУХОВОЙ, по сей день она пытается готовить еду себе самостоятельно. - Питаюсь я нормально, люблю жирные наваристые супчики. Каждую ночь готовлю себе и свои кошкам свежую еду, ничего толком не вижу. На продукты у меня уходит мало денег, мне много и не надо. Главное - рыбку для кошек купить. Я же их держу, чтобы мышей ловили. Дом старый, буду спать и не услышу, как крысы по мне поползут, - с опаской сказала пенсионерка. Единственное, на что жалуется пожилая женщина, это старость, одиночество и болезни. Бабушку уже однажды оперировали, у нее была катаракта. Но она, не дождавшись реабилитации и восстановления после операции, пошла полоть траву в огороде, и снова ослепла. - Как тяжело жить, ничего не видеть и не слышать. И ноги у меня очень сильно болят. Рука полноценно не работает, еще в 2005 году упала на рынке, когда еще могла торговать с огорода овощами и сломала ее, - жалуется бабушка. Больше всего женщина мечтает каждый день есть свежий хлеб. - У меня в целом все нормально, вот только социальный работник приходит один раз в неделю и приносит продукты из магазина. А то, бывало, из-за праздников и один раз в 10 дней приходил соцработник. На третий день купленный хлеб уже черствеет и плесневеет. Как жить? Сама не могу выйти в магазин, а без хлеба невозможно, - жалуется бабушка. Пожилая женщина говорит, что жить в одиночестве сложно. - Сыновьям писала раньше письма, а потом соцработник отказалась их носить, потому что почта находится в районе железнодорожного вокзала. Ей было туда сложно добираться на двух автобусах. Она стала сама созваниваться с мои сыном. После разговора с ним, она писала на бумажке, что у них все хорошо, все живы, здоровы. А больше ничего я и не знаю. А сама по телефону не могу говорить, я абсолютно ничего не слышу, - пояснила Анастасия Ивановна. - Сын меня звал, хотел забрать к себе, я не согласилась. Ну как я уеду, родные стены, как я могу все бросить, ведь этого я не перенесу, да и помереть тут хочется. А потом, какой снохе понравиться, я сижу, не двигаюсь, за мной нужен уход, не хочу я так жить и быть для кого-то проблемой. Заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральск Сауле ШУЛАНБАЕВА пояснила, что к пожилой женщине социальный работник приходит с 2009 года. - На протяжении этих лет никаких нареканий и недовольства в наш адрес не поступало. Пенсионерка получает пенсию - более 74 тысяч тенге, является вдовой ветерана ВОВ. Ежегодно ей выплачиваются праздничные выплаты к 9 мая. С 2002 года она является получателем жилищной помощи. Проживает в нормальных условиях, - пояснила Сауле ШУЛАНБАЕВА. - Соцработник посещает ее не менее двух раз в неделю. Соцработник, которая обслуживала бабушку, с 22 июня этого года ушла на пенсию. С 28 июня ей определен новый работник. Но во время отпуска и ухода на пенсию одного работника, уход осуществляла другой соцработник, которая трудится у нас на 0,5 ставки, совмещая основную и дополнительную нагрузку. LT6zx5Q9Iic