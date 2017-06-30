Так, участковый пункт №4 находится в районе завода "Зенит". В жилом доме - две комнаты, в одной ведется прием граждан, в ней же сотрудники правоохранительных органов следят через монитор за дворами, в которых установлены камеры видеонаблюдения. В другой комнате берут отпечатки пальцев у задержанных и устанавливают личность. Ремонт в обоих помещениях не делали с 1998 года, штукатурка осыпается со стен и потолка, мебель старая, а еще здесь нет умывальника и санузла. - Цель наша - довести до депутатов, хотя они и так знают, в каких условиях работают участковые. Мы добиваемся, чтобы им было удобно работать, вести прием граждан, - говорит начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ. Еще один участковый пункт в городе находится прямо в общежитии по улице Хамита Чурина. Здесь на 17 квадратных метрах работают 7 сотрудников правоохранительных органов. Прием граждан, допрос задержанных и свидетелей проходит здесь же. Отдельного санузла нет, только общий, именно поэтому здесь стоит зловонный запах. Порядок в помещении полицейские наводят сами. - Наши граждане приходят к полицейскому со своей проблемой, а он сидит и работает в таких нищенских условиях, понимаете, к этой службе уже будет отсутствовать доверие, - заявила депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. Нужно отметить, что есть такие участковые пункты, где полицейские работают в нормальных условиях. Еще один участковый пункт полиции №18 расположен в пятом микрорайоне. Это обычная трехкомнатная квартира в новом доме, помимо участковых здесь работают сотрудники службы пробации, но они не ютятся, у каждого свой кабинет, именно таким и должен быть участковый пункт. Теперь депутаты намерены выступить с ходатайством к акиму области о выделении средств на строительство или же приобретение помещения, где бы участковые могли работать. Начальник местной полицейской службы предложил при строительстве домов сразу учитывать помещение для участковых.