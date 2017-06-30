На сегодняшний день в городе насчитывается 24 участковых пункта, 9 из них нуждается в ремонте, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». uchastkovye (5) Так, участковый пункт №4 находится в районе завода "Зенит". В жилом доме - две комнаты, в одной ведется прием граждан, в ней же сотрудники правоохранительных органов следят через монитор за дворами, в которых установлены камеры видеонаблюдения. В другой комнате берут отпечатки пальцев у задержанных и устанавливают личность. Ремонт в обоих помещениях не делали с 1998 года, штукатурка осыпается со стен и потолка, мебель старая, а еще здесь нет умывальника и санузла. - Цель наша - довести до депутатов, хотя они и так знают, в каких условиях работают участковые. Мы добиваемся, чтобы им было удобно работать, вести прием граждан, - говорит начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ. Еще один участковый пункт в городе находится прямо в общежитии по улице Хамита Чурина. Здесь на 17 квадратных метрах работают 7 сотрудников правоохранительных органов. Прием граждан, допрос задержанных и свидетелей проходит здесь же. Отдельного санузла нет, только общий, именно поэтому здесь стоит зловонный запах. Порядок в помещении полицейские наводят сами. - Наши граждане приходят к полицейскому со своей проблемой, а он сидит и работает в таких нищенских условиях, понимаете, к этой службе уже будет отсутствовать доверие, - заявила депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. Нужно отметить, что есть такие участковые пункты, где полицейские работают в нормальных условиях. Еще один участковый пункт полиции №18 расположен в пятом микрорайоне. Это обычная трехкомнатная квартира в новом доме, помимо участковых здесь работают сотрудники службы пробации, но они не ютятся, у каждого свой кабинет, именно таким и должен быть участковый пункт. Теперь депутаты намерены выступить с ходатайством к акиму области о выделении средств на строительство или же приобретение помещения, где бы участковые могли работать. Начальник местной полицейской службы предложил при строительстве домов сразу учитывать помещение для участковых. uchastkovye (4) uchastkovye (6) Виктор МАКАРСКИЙ