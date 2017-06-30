Нехватку в религиозных кадрах испытывают мечети Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstan.travel Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstan.travel Проблема была озвучена сегодня, 30 июня, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководителем областного управления по делам религии Кайроллой КУШКАЛИЕВЫМ. По его словам, в настоящий момент в регионе существует нехватка 21 наиб-имамов, 21 муадзинов. Кроме того, в мечетях не хватает религиозных и духовных наставников. - Проблему нехватки религиозных кадров в области мы намерены решать поэтапно. В скором времени закончат свое обучение в Турции несколько атырауских студентов, которые по приезду сразу же приступят к работе. Также в настоящее время завершают обучение и нурмубараки. По мере пребывания кадров, мы будем заполнять свободные вакансии, - сообщил  Кайролла КУШКАЛИЕВ. По словам собеседника, подравшимся имамам в Исатайском районе уже нашли замену, там был назначен новый священнослужитель. Одного из участников драки понизили в должности и перевели в Махамбетский район. Второго  имама отправили в Алматинскую область, откуда он и прибыл на работу в Атырау. Камилла МАЛИК