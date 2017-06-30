Три дня полицейские вели поиски родителей ребенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В УВД г. Уральск сообщили о том, что личность мамы установлена, однако других подробностей пока не раскрывают. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".  