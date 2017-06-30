В Атырауской области в течение недели будет стоять 40-градусная жара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта mihadm.com Иллюстративное фото с сайта mihadm.com Штормовое предупреждение распространили синоптики региона. - Днем 1-5 июля в Атырауской области 1-6 июля ожидается местами очень сильная жара 40-43 градуса, - говорится в сообщении. Камилла МАЛИК