Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, помощник участкового инспектора УВД г. Уральска, находясь в трудовом отпуске, на личном автомобиле марки «Нисcан Премьера», заезжая во двор дома №108/2, где он сам проживает, напротив первого подъезда допустил наезд на девочку 2015 года, живущую в том же доме. - Полицейский сразу же сам доставил ребенка в травмпункт Областной детской больницы. Однако девочка скончалась от полученных травм, - сообщил Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Согласно экспертизе, участковый инспектор был трезв. 24 июня по факту наезда на ребенка в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 345, ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».