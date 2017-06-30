Как рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Даулеткерей КУСАИНОВ, судьба памятника Маншук Маметовой никому не безразлична, ведь это гордость всего казахского народа. Всех интересует вопрос о его установлении. - На сегодняшний день памятник проходит реставрацию. Я лично ездил туда, посмотрел на работу реставратора и остался доволен результатом. Вообще на территории Казахстана есть закон, который запрещает перенос памятников, и если разрешается это делать, то только в единичных случаях, одно из условий - создание определенной комиссии. Конечно, у нас переносились памятники ранее, которые не были под защитой государства. Что касается памятника Маншук Маметовой, то он относится к объектам, охраняемым государством. Тем не менее, в прошлом году был в акимате был рассмотрен вопрос о его переносе, мы создали комиссию, но, к сожалению, была упущена функция разрешения переноса скульптуры, - пояснил Даулеткерей КУСАИНОВ. - Теперь в июне была создана новая комиссия. Мы подготовили материалы. Поступили письма-прошения от местных жителей Бокейординского и Жанибекского районов. Этот вопрос вправе решить созданная комиссия, в которую входят ветераны войны, ветераны труда и общественность. Члены комиссии рабочей группы выезжали в поселок Хан Ордасы, Сайхин, Жанибек. Окончательное решение комиссия озвучит в ближайшее время.