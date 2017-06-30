Изначально девушка хотела отдать сына в дом ребенка "Мейірім", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказала старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, полицейские нашли маму сегодня, 30 июня. - В ходе ОПМ была установлена личность мамы ребенка, которого нашли на стройке 26 июня. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Как выяснилось, девушка приехала из другого конца города в 4 микрорайон, чтобы оставить малыша в доме ребенка, однако, побродив по улицам, она не нашла здание и оставила на стройке, - пояснила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Полицейским мама объяснила свой поступок тем, что у нее произошла ссора со своим молодым человеком, и она в отчаянии решила его отдать. - Родители девочки не искали все это время внука, потому что девушка сказала им, что уехала в гости в район вместе с сыном. Ребенка она родила 9 июня. Сейчас она хочет забрать малыша домой, однако решать это теперь будет суд. Ей грозит наказание в виде 100 МРП (226 900 тенге) или 100 часов исправительных работ по статье 119 ч. 1 УК РК. В случае если ребенку был бы причинен какой-либо вред, то в силу вступила бы часть 2 данной статьи, и срок до 5 лет лишения свободы, - заявила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".