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Социум

91 млн тенге перечислили чиновники ЗКО за невыполненные работы

Нарушения выявили общественники, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан провёл мониторинг портала goszakup.gov.kz по просьбе жителей посёлка Бурлин. Общественник установил, что 28 июня прошлого года руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Бурлинского района заключил договор способом конкурса с ТОО «ШамШың» на 335,9 миллионов тенге. Предмет договора - капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги на улице Садовая от улицы Чапаевская до трассы Подстепное - Фёдоровка - граница РФ. По договору срок составлял пять месяцев с
Арайлым Усербаева
91 млн тенге перечислили чиновники ЗКО за невыполненные работы
Нарушения выявили общественники, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Уральцы требуют вернуть деньги за купленные массажные накидки по 700 тысяч тенге
Уральцы требуют вернуть деньги за купленные массажные накидки по 700 тысяч тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан провёл мониторинг портала goszakup.gov.kz по просьбе жителей посёлка Бурлин. Общественник установил, что 28 июня прошлого года руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Бурлинского района заключил договор способом конкурса с ТОО «ШамШың» на 335,9 миллионов тенге. Предмет договора - капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги на улице Садовая от улицы Чапаевская до трассы Подстепное - Фёдоровка - граница РФ. По договору срок составлял пять месяцев со дня уведомления о начале работ. 26 августа стало известно о том, что заказчик оплатил 50% от суммы договора. Однако, по словам сельчан, строительные работы не проводились. Общественники зафиксировали, что на дорожное полотно уложена только щебёнка.
– В тот же день мы обратились с заявлением в антикоррупционную службу, где поручили провести аудит. 10 октября этого года аудиторы установили нарушения. Заказчик не направил уведомление о намерении расторгнуть договор, в связи с невыполнением строительных работ в 2021 году заказчик не составил дополнительное соглашение о продлении срока на 2022 год. Кроме этого руководитель отдела необоснованно заключил договор с ТОО на 261,8 миллионов тенге из одного источника путём прямого заключения договора – приобретение работ, необходимых для локализации последствий ЧС, на портал госзакупок не загружен договор и техспецификация с видами работ, - говорит Бауыржан Ахметжан.
Вместе с тем общественник отметил, что заказчик выплатил подрядчику 91,5 миллионов тенге без актов выполненных работ. Оплата перечислялась пятью траншами. А ТОО, в свою очередь, по словам Ахметжана, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности на эту сумму. Бауыржан Ахметжан первого ноября направил запрос в акимат Бурлинского района, а 22 ноября получил ответ. Однако чиновники не приложили договор от 31 марта, и общественник полагает, что эти документы и вовсе отсутствуют у ЖКХ.
– Нарушениям, в том числе необоснованной оплате за не выполненные работы по асфальтированию улицы Садовая посёлка Бурлин по несуществующему договору из одного источника способствовало игнорирование или незнание закона и недобросовестное отношение к своим функциональным обязанностям руководителя ОЖКХ, - подытожил Бауыржан Ахметжан.
Кроме этого общественники направили материал в Дисциплинарный совет для госслужащих в отношении руководителя районного отдела ЖКХ, ПТиАД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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