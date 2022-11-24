91 млн тенге перечислили чиновники ЗКО за невыполненные работы

– В тот же день мы обратились с заявлением в антикоррупционную службу, где поручили провести аудит. 10 октября этого года аудиторы установили нарушения. Заказчик не направил уведомление о намерении расторгнуть договор, в связи с невыполнением строительных работ в 2021 году заказчик не составил дополнительное соглашение о продлении срока на 2022 год. Кроме этого руководитель отдела необоснованно заключил договор с ТОО на 261,8 миллионов тенге из одного источника путём прямого заключения договора – приобретение работ, необходимых для локализации последствий ЧС, на портал госзакупок не загружен договор и техспецификация с видами работ, - говорит Бауыржан Ахметжан.Вместе с тем общественник отметил, что заказчик выплатил подрядчику 91,5 миллионов тенге без актов выполненных работ. Оплата перечислялась пятью траншами. А ТОО, в свою очередь, по словам Ахметжана, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности на эту сумму. Бауыржан Ахметжан первого ноября направил запрос в акимат Бурлинского района, а 22 ноября получил ответ. Однако чиновники не приложили договор от 31 марта, и общественник полагает, что эти документы и вовсе отсутствуют у ЖКХ.
– Нарушениям, в том числе необоснованной оплате за не выполненные работы по асфальтированию улицы Садовая посёлка Бурлин по несуществующему договору из одного источника способствовало игнорирование или незнание закона и недобросовестное отношение к своим функциональным обязанностям руководителя ОЖКХ, - подытожил Бауыржан Ахметжан.Кроме этого общественники направили материал в Дисциплинарный совет для госслужащих в отношении руководителя районного отдела ЖКХ, ПТиАД.