91 млн тенге перечислили чиновники ЗКО за невыполненные работы

Нарушения выявили общественники, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан провёл мониторинг портала goszakup.gov.kz по просьбе жителей посёлка Бурлин. Общественник установил, что 28 июня прошлого года руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Бурлинского района заключил договор способом конкурса с ТОО «ШамШың» на 335,9 миллионов тенге. Предмет договора - капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги на улице Садовая от улицы Чапаевская до трассы Подстепное - Фёдоровка - граница РФ. По договору срок составлял пять месяцев с