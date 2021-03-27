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Происшествия Социум COVID-19

93 случая COVID-19 выявлено за сутки в Атырауской области

Область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы - 450, на втором месте Нур-Султан - 365, на третьем месте - Алматинская область - 105 случаев. В Атырауской области за последние сутки выявлено 93 случая заболевания КВИ. Всего в стране выявлено 238785 заболевших. Напомним, 25 марта Атырауская область перешла в "красную" зону по темпам распрос
gorod
93 случая COVID-19 выявлено за сутки в Атырауской области
Область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.
Пять женщин скончались от коронавируса в Атырауской области
Пять женщин скончались от коронавируса в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы - 450, на втором месте Нур-Султан - 365, на третьем месте - Алматинская область - 105 случаев. В Атырауской области за последние сутки выявлено 93 случая заболевания КВИ. Всего в стране выявлено 238785 заболевших. Напомним, 25 марта Атырауская область перешла в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Али ЖУМАНОВ
Атырау коронавирус

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