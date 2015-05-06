937 казахстанцам одобрили заявки на льготное автокредитование

Иллюстративное фото с сайта avtosapa.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на службу по связям с общественностью АО «Банк развития Казахстана». Как стало известно, на 5 мая 2015 года «Банк развития Казахстана» (БРК) согласовал 937 заявок от физических лиц на получение займа на сумму более 3 миллиардов тенге в рамках программы льготного автокредитования. Больше всего заявок в «Банк развития Казахстана» поступило от АО ДБ «Сбербанк России» - 428, из которых 404 заявки на сумму 1,28 млрд тенге были одобрены. На втором месте по количеству поданных заявок АО «Евразийский