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Экономика

937 казахстанцам одобрили заявки на льготное автокредитование

Иллюстративное фото с сайта avtosapa.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на службу по связям с общественностью АО «Банк развития Казахстана». Как стало известно, на 5 мая 2015 года «Банк развития Казахстана» (БРК) согласовал 937 заявок от физических лиц на получение займа на сумму более 3 миллиардов тенге в рамках программы льготного автокредитования. Больше всего заявок в «Банк развития Казахстана» поступило от АО ДБ «Сбербанк России» - 428, из которых 404 заявки на сумму 1,28 млрд тенге были одобрены. На втором месте по количеству поданных заявок АО «Евразийский
Анэль Кайнеденова
937 казахстанцам одобрили заявки на льготное автокредитование
Иллюстративное фото с сайта avtosapa.kz
Иллюстративное фото с сайта avtosapa.kz
 Иллюстративное фото с сайта avtosapa.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на службу по связям с общественностью АО «Банк развития Казахстана». Как стало известно, на 5 мая 2015 года «Банк развития Казахстана» (БРК) согласовал 937 заявок от физических лиц на получение займа на сумму более 3 миллиардов тенге в рамках программы льготного автокредитования. Больше всего заявок в «Банк развития Казахстана» поступило от АО ДБ «Сбербанк России» - 428, из которых 404 заявки на сумму 1,28 млрд тенге были одобрены. На втором месте по количеству поданных заявок АО «Евразийский Банк». Все 376 заявок данного банка были подтверждены. На последнем месте АО «Банк Центр Кредит», в который поступило 157 заявок на сумму 502,5 млн тенге. Нужно отметить, что все заявки были подтверждены БРК. Оставшиеся три банка, которые участвуют в программе льготного автокредитования АО «Банк развития Казахстана, еще заявок не представляли. Напомним, 20 апреля было подписано соглашение о выделении за счет средств Национального фонда 20 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий. Из этой суммы 15 млрд тенге направляются шести коммерческим банкам для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей, собранных в Казахстане, остальные 5 млрд тенге - дочерней компании «БРК-Лизинг» на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспорт и автотехнику специального назначения (за исключением сельскохозяйственной техники). Льготный автокредит физическим лицам банки выдают на следующих условиях: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка (включает затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования – не более 5 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 5 600 000 тенге, обязательный первоначальный взнос – не более 20% от стоимости приобретаемого авто. Финансирование программы льготного автокредитования имеет револьверный характер. То есть, платежи от погашения действующих кредитов вновь направляются на автокредитование. Конечным заемщикам - физическим лицам предлагаются 55 моделей авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai, «SsangYong», «Peugeot» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО». Между тем, уже через несколько дней после того, как программа льготного автокредитования в Казахстане заработала, в двух филиалах банков в нашей области перестали принимать заявки на участие, пояснив, что деньги у них уже закончились.

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