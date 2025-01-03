95 авто столкнулись на Республиканской трассе: пострадали 20 человек

На трассе Астана — Щучинск 3 января столкнулись 95 машин. На месте происшествия работают полицейские, спасатели, специалисты «КазАвтоЖола».

По информации МЧС РК, в пунктах обогрева сёл Алтынды и Жанаталап Акмолинской области продолжают находиться 71 человек, 8 из них — дети. В пункт обогрева города Щучинск эвакуированы 20 человек. Граждан обеспечивают горячим питанием. Работают психологи филиала Центра медицины катастроф. Пострадавших граждан планируют доставить железнодорожным сообщением в Астану.

По информации Акмолинского управления здравоохранения, в результате ДТП пострадали 20 человек, включая восьмерых детей.

В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии.

В Буландынскую центральную районную больницу поступило 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребёнка. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.

В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребёнка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.

Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребёнок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

Как сообщает АО « НК «КазАвтоЖол», по состоянию на 19:00 3 января из ДТП на трассе Астана — Петропавловск извлечены 24 автомобиля из 95. 30 транспортных средств покинули место происшествия своим ходом. На месте аварии остаётся ещё 41 автомобиль. Задействованы 34 единицы спецтехники и 20 человек личного состава. В мобильном пункте обогрева граждан обеспечивают горячим питанием и чаем.

3 января 2025 года в 07:20 из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск (км 18–232) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. Об этом сообщалось в телеграмм-канале АО « НК «КазАвтоЖол».