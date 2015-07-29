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Социум

95% необходимых школьных учебников привезли в Уральск

Больше 274 тысяч учебников привезли в Уральск из 13 издательств Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 июля, в спортзал СОШ №37 из Алматы фурой привезли 76 610 учебников. - Городской отдел образования заключил договор с 13 издательствами, - рассказала методист библиотечного фонда отдела образования г.Уральск Жумагыз САРСЕНБАЕВА. - Сегодня библиотекари уральских школ забирают свои учебники, согласно количеству учеников. Сейчас к нам поступило 95% от необходимого числа учебников - всего 274 тысячи, и до конца этой недели должны прийти остальные 13 тысяч книг. Как рас
Анэль Кайнеденова
95% необходимых школьных учебников привезли в Уральск
Больше 274 тысяч учебников привезли в Уральск из 13 издательств Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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knigi (2)
 Сегодня, 29 июля, в спортзал СОШ №37 из Алматы фурой привезли 76 610 учебников. - Городской отдел образования заключил договор с 13 издательствами, - рассказала методист библиотечного фонда отдела образования г.Уральск Жумагыз САРСЕНБАЕВА. - Сегодня библиотекари уральских школ забирают свои учебники, согласно количеству учеников. Сейчас к нам поступило 95% от необходимого числа учебников - всего 274 тысячи, и до конца этой недели должны прийти остальные 13 тысяч книг. Как рассказала замруководителя городского отдела образования Батика ПАЙДИНА, учебники обновляются каждые пять лет. Согласно графику, в этом году будут полностью заменены учебники для 4, 5, 6 и 11 классов русских и казахских школ. - После пяти лет использования учебники устаревают, и их нужно заменять, - рассказала Батика ПАЙДИНА - Сейчас мы получили новые учебники, их в течение нескольких месяцев будут изучать учителя, и в конце второй четверти они внесут свои замечания авторам и издательству, чтобы те учли их при следующем издании. Также в этом году в школы поступили учебники по английскому языку для 4-х классов, поскольку этот предмет в школах ввели только 3 года назад. По словам Батики ПАЙДИНОЙ, весь август будет проводиться республиканская акция "Школьный учебник". - Сейчас идет подготовительная работа. В СОШ №37 завозятся все закупленные учебники. До 1 августа все школы новые учебники примут, с 1 по 10 августа в библиотеках школ будет проводиться переучет старых книг и поступивших новых, при этом будет выявляться, каких учебников, возможно, не хватит, можно будет сделать обмен учебниками с другими школами, с 10 по 20 августа начнется выдача учебников, с 20 августа в школах начнутся мероприятия по принятию книг: классики, сказки от горожан, то есть каждый житель города может просто подарить той или иной школе книгу, - рассказала замруководителя. К слову, за последние годы средства, выделенные на учебники, увеличились в несколько раз. К примеру, в этом году из местного бюджета на приобретение учебников для городских школ было выделено 128 млн тенге и 114 млн тенге из областного бюджета. - Учебников хватает. Но каждый год у нас родители начинают возмущаться. Дело в том, что документы на детей в школы сдают в последний момент. Конечно, потом учебников не будет хватать в школе. Но они есть в других школах. Родителям просто необходимо подойти к директору и сказать, каких книг им не хватает. Затем школы проводят обмен учебниками. В прошлом году нам помогло областное управление образования, учебники мы брали из районных школ. В этом году учебников для первоклашек закупили больше, чем необходимо по списку. Потому что знаем, что детей будет больше, поскольку родители обращаются в школу в последние дни августа. Хочется попросить родителей проявить терпение, учебников хватает, - заявила Батика ПАЙДИНА. В Уральске насчитывается 46 школ с контингентом учащихся 35191 человек (на май нынешнего года). Как рассказали в отделе образования, ежегодно число учащихся увеличивается на 1000 детей. В этом году, по предварительным данным, впервые за парту сядут 5099 первоклашек.
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 0Cu5U9ckgeI Фото и видео Ербола АМАНШИНА
школа учебники

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