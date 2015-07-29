95% необходимых школьных учебников привезли в Уральск

Больше 274 тысяч учебников привезли в Уральск из 13 издательств Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 июля, в спортзал СОШ №37 из Алматы фурой привезли 76 610 учебников. - Городской отдел образования заключил договор с 13 издательствами, - рассказала методист библиотечного фонда отдела образования г.Уральск Жумагыз САРСЕНБАЕВА. - Сегодня библиотекари уральских школ забирают свои учебники, согласно количеству учеников. Сейчас к нам поступило 95% от необходимого числа учебников - всего 274 тысячи, и до конца этой недели должны прийти остальные 13 тысяч книг. Как рас