- На следующий год мне исполнится 100 лет, и сто лет я живу в Бурлинском районе – здесь родилась, вышла замуж и почти 40 лет проработала в сельских и городских школах. Прожила хорошую интересную жизнь. А сколько ребят обучила читать, считать и писать – не перечислить. Сейчас моим первым выпускникам давно за 80 лет, - с этих слов начинает своё повествование Мария Никифоровна, наша встреча с которой произошла у неё дома.

- Меня и после пенсии оставляли работать, не хотели отпускать из школы, но мне нужно было помогать дочерям с внуками, - говорит наша собеседница.

- Я родом из села Харьковаловка Бурлинского района. Сейчас этого села уже нет. Родилась в 1922 году. Нас у родителей было 9 детей, но в живых осталось пять. Я была средней. Почему выбрала профессию учителя? – задумывается Мария Никифоровна, - Когда училась в железнодорожной школе на станции Казахстан (ныне ОШ №5 города Аксая – прим. автора) была пионервожатой. Вообще нравилось работать в школе с детьми. Да и потом старший брат настоял, чтобы после окончания школы я поступала в педучилище. «Мама, пусть Маруся будет учительницей. И вам опорой будет в старости», - уговаривал он маму. Все так и получилось – мама после со мной доживала, а брат погиб на войне…

- Нас распределяли кого куда. Мне выпала Успеновка нашего района, где я вела объединенные классы – это когда в одном кабинете например, 2 и 4 классы. Была я тогда совсем молоденькой и невысокого роста, вот и прозвали меня все «маленькой учительницей», - с улыбкой вспоминает Мария Никифоровна.

- Тогда вся общественная нагрузка приходилась на учителей. В школе мы разве что не ночевали,- говорит Мария Никифоровна.

- На наши постановки собиралось всё село. А ставили мы спектакли по произведениям советских писателей о семье, о детях. То есть о том, что волнует людей, - рассказывает Мария Никифоровна.

- Тогда было совсем другое отношение у детей к учителям. Мы были авторитетом для них. Если что сказал учитель – это воспринималось как истина в последней инстанции. Да и взрослые всегда с уважением относились к педагогам. Идёшь по улице, с тобой все здороваются, а мужчины, особенно пожилые, кепки снимали в знак приветствия. Не скажу, что сейчас все плохо, просто всё стало по-другому. Дети стали более образованнее что ли. Здесь, конечно, свою роль сыграли новые технологии. Поэтому сейчас уже в начальных классах дети знают гораздо больше, чем их ровесники в 60-70 годах. Вот из-за коронавируса дети вынуждены были учиться дистанционно. Но ведь чему можно научиться на расстоянии? Нужно ведь не только слышать учителя, но и быть в контакте с ним, видеть его выражение лица, его жесты, поскольку учитель не только говорит, но и показывает. Одним словом обучение должно быть наглядным, - считает педагог.

- То есть закладывали фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться жизнь. Помню, как с детьми встречали рассвет. Чтобы не проспать, ребятишки все ночевали у нас в доме – все легли спать на полу, а перед восходом солнца я их разбудила. Походы устраивали у нас в дворе, в саду, - вспоминает наша собеседница.

- Тренирую память. Сейчас плохо вижу, читать уже не могу. Раньше читала постоянно, как только была свободная минута. Библиотека у нас большая. А сейчас, если дочь мне вслух читает кроссворд – с удовольствием отгадываю, на память читаю стихи, вспоминаю своих учеников пофамильно.

- Вяжу крючком и спицами коврики, здесь особо зрение не нужно, действуют только руки, занимаюсь цветами, поливаю. И, конечно же, зарядка по утрам - без неё никак, - делится Мария Пащенко.

- Мы с ним всегда были вместе. Пели в народном хоре ветеранов войны. А то, что мало ездили по курортам, так как выйдешь в свой сад, где яблони и груши, и думаешь, ну и зачем куда-то ехать, когда и здесь хорошо. И сразу вспоминается строчка из песни «Не нужен мне берег турецкий», - с улыбкой говорит Мария Никифоровна.

Свой первый учебный год она начала осенью 1941 года в сельской начальной школе.Проживает она рядом со школой №1, где работала последние семь лет перед выходом на пенсию.Несмотря на преклонный возраст, её отличает прекрасная память и она охотно рассказывает о своей жизни.Педагогическое училище в Уральске 18-летняя Мария Калашникова (а такую фамилию она носила до замужества) окончила в июне 1941 года.Вспоминает, как вместе с учениками готовили посылки для фронта с рукавицами, носками, кисетами, тёплыми вещами, собирали колоски, выпускали стенгазету, выступали с концертами перед работниками колхозов.К слову, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны педагог награждена медалью. С 1944 по 1969 годы Мария Никифоровна проработала в начальной школе села Аралтал, где была директором. Там же она организовала драмкружок, которым руководила 15 лет.В 1969 году она с семьей переехала в Аксай, где уже работала в районном отделе образования, а после – в ОШ №1. За многолетнюю педагогическую деятельность Мария Никифоровна не раз отмечалась Почётными грамотами от областного и районного отдела образования, а в 1960 году получила звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Но выше всех наград и регалий Мария Никифоровна считает те знания, которые она заложила детям.По её словам, раньше школьников учили выразительному чтению и каллиграфии. Помимо этого старались больше времени уделять внутреннему развитию ребенка – учили любить природу, бережно относиться к окружающей среде, уважать пожилых.Наверное, то, что закладывалось в начальных классах, сыграло значимую роль в жизни учеников Марии Никифоровны Пащенко и в благодарность своей первой учительнице в год ее 90-летия они организовали в стенах школы №1 праздничный юбилейный вечер. Всех своих коллег и учеников она тоже помнит. И не просто помнит, но может назвать по именам и фамилиям.Может быть в этом и кроется секрет долголетия Марии Никифоровны, что она старается держать ясным ум, плюс к этому ежедневная зарядка и умеренный труд.У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семёновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей, две из которых тоже выбрали профессию учителя и до самой пенсии работали в школах Аксая. Радуют бабушку не только внуки (а их восемь), но и 16 правнуков. Огорчает только, что уже почти 10 лет как ушел из жизни Николай Семенович.Любит она, когда её навещают знакомые, бывшие коллеги и ученики. Вот и на свой 100-летний юбилей в будущем году он ждет гостей из разных уголков страны. А пока Мария Никифоровна отмечает День знаний и принимает поздравления от всех, кто её.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании