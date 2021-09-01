Продажа началась сегодня, первого сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Где можно купить транспортную карту в Уральске Директор Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что школьные транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку.
- С сегодняшнего дня их реализуют по адресу: улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала. Завтра, второго сентября их также можно приобрести в ЦОНе по улице Исатай-Махамбета, 84. Родителям при покупке карты необходимо заполнить заявление с указанием своих данных и ребёнка, - пояснил Бекжан Тукжанов.
Он отметил, что уже сейчас началась реализация социальных транспортных карт (для тех, кому положен бесплатный проезд: ветераны ВОВ, инвалиды по зрению I-группы и дети инвалиды до 16 лет). Их раздают бесплатно через общество слепых "КОС" и через центр поддержки граждан с ограниченными возможностями "Тең қоғам". По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01. Напомним, недавно в Уральске стали реализовывать транспортные карты. Приобрести их можно в точках продаж:
  • магазин «Смартфон», Курмангазы 163;
  • остановка на площади Маншук Маметовой;
  • остановка Универмаг, магазин Teleshop;
  • остановка Автобикет (Автовокзал);
  • остановка Детский сад;
  • улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала;
  • улица Исатай-Махамбета, 84, Центр обслуживания населения;
  • карты распространяют кондукторы на маршруте №22.
Пополнить карты можно через:
  • приложения Каспий банка, Народного банка, Сбербанк;
  • терминалы Касса 24 и  Qiwi;
  • привязать банковскую карту к приложению Avtobys.
Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):
  • Оплата транспортной картой;
  • оплата через приложение Avtobys по QR коду;
  • оплата через приложение Avtobys по номеру автобуса;
  • оплата через приложение Avtobys по блютузу;
  • наличный расчет;
