Школьные транспортные карты стали продавать в Уральске
Продажа началась сегодня, первого сентября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Директор Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что школьные транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку.
- С сегодняшнего дня их реализуют по адресу: улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала. Завтра, второго сентября их также можно приобрести в ЦОНе по улице Исатай-Махамбета, 84. Родителям при покупке карты необходимо заполнить заявление с указанием своих данных и ребёнка, - пояснил Бекжан Тукжанов.
Он отметил, что уже сейчас началась реализация социальных транспортных карт (для тех, кому положен бесплатный проезд: ветераны ВОВ, инвалиды по зрению I-группы и дети инвалиды до 16 лет). Их раздают бесплатно через общество слепых "КОС" и через центр поддержки граждан с ограниченными возможностями "Тең қоғам".
По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01.
Напомним, недавно в Уральске стали реализовывать транспортные карты.
Приобрести их можно в точках продаж:
магазин «Смартфон», Курмангазы 163;
остановка на площади Маншук Маметовой;
остановка Универмаг, магазин Teleshop;
остановка Автобикет (Автовокзал);
остановка Детский сад;
улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала;
улица Исатай-Махамбета, 84, Центр обслуживания населения;
карты распространяют кондукторы на маршруте №22.
Пополнить карты можно через:
приложения Каспий банка, Народного банка, Сбербанк;
терминалы Касса 24 и Qiwi;
привязать банковскую карту к приложению Avtobys.
Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):
Оплата транспортной картой;
оплата через приложение Avtobys по QR коду;
оплата через приложение Avtobys по номеру автобуса;
оплата через приложение Avtobys по блютузу;
наличный расчет;
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!