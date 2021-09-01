- С сегодняшнего дня их реализуют по адресу: улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала. Завтра, второго сентября их также можно приобрести в ЦОНе по улице Исатай-Махамбета, 84. Родителям при покупке карты необходимо заполнить заявление с указанием своих данных и ребёнка, - пояснил Бекжан Тукжанов.

Директор Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что школьные транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку.Он отметил, что уже сейчас началась реализация социальных транспортных карт (для тех, кому положен бесплатный проезд: ветераны ВОВ, инвалиды по зрению I-группы и дети инвалиды до 16 лет). Их раздают бесплатно через общество слепых "КОС" и через центр поддержки граждан с ограниченными возможностями "Тең қоғам". По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01. Напомним, недавно в Уральске стали реализовывать транспортные карты. Приобрести их можно в точках продаж:Пополнить карты можно через:Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):