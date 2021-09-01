Днём 2 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град и сильный ветер.

В Актюбинской области прогнозируют ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря и сильный ветер.

На западе Атырауской области возможны сильный дождь, гроза и град.

В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +24..+26, ночью похолодает до +12..+14. Ветер юго-западный до 30 километров в час.

В Атырау - дожди. Днём ожидается +20..+22 градусов, ночью - +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 17 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер южный до 40 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер юго-восточный до 40 километров в час.

На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке в горных районах, на западе, востоке и в центре пройдут дожди с грозами, днем на западе сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе шквал, на юго-востоке, западе - град, на севере и в центре - туман.