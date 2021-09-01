Всеобщая национальная перепись населения с момента обретения независимости проводится в третий раз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

С сегодняшнего дня, с первого сентября по 15 октября перепись можно пройти онлайн на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен круглосуточно.

Не прошедшие онлайн смогут ответить на вопросы интервьюеров с первого по 30 октября.

- В нынешней переписи предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только для женщин, - рассказали в пресс-службе Бюро национальной статистики.

В среднем прохождение интервью займёт 20-25 минут.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.