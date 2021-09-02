Женщину приговорили к реальному сроку заключения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Уголовное дело рассматривал Ауэзовский районной суд. Согласно материалам дела, в январе подсудимая в отделении банка использовала подложное удостоверение личности и оформила кредит на 1 500 000 тенге.

- Вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В действиях подсудимой был признан рецидив преступлений, что является отягчающим обстоятельством, - говорится в постановлении суда.

Женщину приговорили к лишению свободы сроком на один год в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

