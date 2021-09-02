Многие предпочитают делать это в пакетах, но существует несколько минусов такой заморозки, пакет не всегда бывает прочным, он может порваться в любой неудобный для вас момент. Еще в пакете зелень впитывает себя запахи от соседних продуктов. Мы вам предлагаем более надежный способ заморозки. Итак, для заморозки таким способом подойдёт любая зелень: петрушка, щавель, ботва моркови, укроп. Ну, в общем, всё на ваш вкус. Покупаем свежую зелень, убираем испорченные веточки, моем под проточной водой и хорошо обсушиваем. Затем подберём удобные пластиковые бутылки с широким горлом. Их также нужно хорошенько промыть и оставить на несколько часов открытыми, чтобы не осталось посторонних запахов, к примеру, от напитка, который там был. Затем мелко шинкуем зелень и перекладываем ее в бутылку, периодически встряхиваем, так зелень утрамбуется и влезет больше.